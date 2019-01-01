Настройка контекстной рекламы для вашего бизнеса в Алматы и регионах Казахстана

Для того, чтобы начать продавать прямо сейчас, достаточно обратиться в Duna.kz

Каждый заказ реализуется при помощи привлечения широкого круга специалистов. В вашей индивидуальной проектной команде будут присутствовать:

персональный менеджер, контролирующий действия сотрудников и оперативно реагирующий на запросы клиента;

специалист по контекстной рекламе, настраивающий и оптимизирующий кампании;

SEO-специалист, собирающий список ключевых запросов под конкретные потребности бизнеса;

копирайтер, «меткие» посылы которого повышают эффективность рекламы.

Подписывая договор о сотрудничестве с Duna.kz, клиенты могут рассчитывать на разработку эффективной стратегии, профессиональную настройку кампаний, их постоянный мониторинг и оптимизацию, предоставление полной отчетности по эффективности кампании, а главное – гибкие и лояльные цены.

Остались вопросы? Свяжитесь с менеджером агентства, получив исчерпывающую информацию по всем направлениям сотрудничества!