Настройка контекстной рекламы для вашего бизнеса в Алматы и регионах Казахстана
Контекстная реклама – эффективный инструмент digital-маркетинга, позволяющий мгновенно привлечь на сайт целевую аудиторию и повысить продажи. Рекламные объявления приводят из Интернета исключительно заинтересованных в конкретном товаре/услуги пользователей.
Настройка контекстной рекламы в разных системах
Команда Duna.kz предлагает настройку контекстной рекламы в популярных поисковиках, которыми пользуются жители Казахстана.
Более 200 успешно реализованных проектов доказывают, что особый успех контекстная реклама в Казахстане имеет в поисковых системах Яндекс и Гугл. Настройка рекламных кампаний осуществляется через специализированные сервисы.
Яндекс контекстная реклама
Контекстная реклама в поисковой системе Яндекс настраивается через сервис Яндекс.Директ. Рекламные объявления, запущенные сервисом, показываются не только в самой поисковой системе, но и в Mail, Bing, Рамблер, что существенно увеличивает охват аудитории.
Среди преимуществ рекламы в Яндексе важно выделить:
- Удобные инструменты работы: благодаря Яндекс.Прогнозу и Вордстату можно получить точную информации о популярности конкретных запросов, а качественный анализ запущенных кампаний обеспечивает Яндекс.Метрика.
- Множество площадок охвата: помимо выдачи рекламы в поисковике, Яндекс.Директ транслирует месседжы в других проектах Яндекса (почта, погода, музыка), а также на крупных сайтах.
По данным статистики на конец 2019 года охват аудитории Яндекса в Казахстане составил 19,6%, Рамблера – 0,45%, Мейла – 3,55%.
Google контекстная реклама
Крупнейшая поисковая система мира Google считается самой популярной и в Казахстане (здесь на ее долю приходится около 76,4% пользователей Сети).
Контекстная реклама Гугл:
- отличается огромным охватом;
- предлагает несколько видов контекста (традиционная, баннерная, видеореклама, реклама приложений и пр.);
- выставляет более низкие тарифы на клики;
- демонстрирует рекламные месседжы на самом популярном видеоресурсе мира – YouTube.
Рекламные кампании в поисковой системе настраиваются через кабинет GoogleAds, работа в котором требует определенных знаний и навыков.
Как контекстная реклама поможет бизнесу?
Контекстная реклама – один из самых действенных маркетинговых инструментов, что обусловлено рядом ее неоспоримых преимуществ.
Запуская рекламу в поисковиках, бизнес может рассчитывать на:
- Неназойливость и удобство маркетинговых посылов: контекстная реклама показывается исключительно в ответ на поисковые запросы пользователей, отличается небольшим форматом и лаконичностью сообщений. Если пользователя заинтересует продукт – он получает возможность прямого перехода на коммерческую страницу.
- Точное «попадание в аудиторию»: рекламные кампании настраиваются точно на определенный круг лиц, которые изначально заинтересованы в продукте и таргетированы по географическому расположению, интересам, возрасту, полу и пр.
- Быстрый старт и быстрый результат: первые звонки и заказы можно получить уже через несколько дней после запуска кампании.
- «Прозрачность» политики ценообразования: клиент платит системе только за клики. Цена клика устанавливается индивидуально для каждой кампании и зависит от тематики, формулировки запроса и пр.
- Простой расчет эффективности: детальная статистика позволяет отследить параметры успешности кампании – в рекламных кабинетах отображается число пользователей, заинтересовавшихся объявлением, количество совершенных покупок и другие важные характеристики.
Контекстная реклама универсальна и позволяет продвигать в сети практически любые товары/услуги.
Как заказать контекстную рекламу в Казахстане?
Для того, чтобы начать продавать прямо сейчас, достаточно обратиться в Duna.kz
Каждый заказ реализуется при помощи привлечения широкого круга специалистов. В вашей индивидуальной проектной команде будут присутствовать:
- персональный менеджер, контролирующий действия сотрудников и оперативно реагирующий на запросы клиента;
- специалист по контекстной рекламе, настраивающий и оптимизирующий кампании;
- SEO-специалист, собирающий список ключевых запросов под конкретные потребности бизнеса;
- копирайтер, «меткие» посылы которого повышают эффективность рекламы.
Подписывая договор о сотрудничестве с Duna.kz, клиенты могут рассчитывать на разработку эффективной стратегии, профессиональную настройку кампаний, их постоянный мониторинг и оптимизацию, предоставление полной отчетности по эффективности кампании, а главное – гибкие и лояльные цены.
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