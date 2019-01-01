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Настройка контекстной таргетированной рекламы Яндекс и Google в Алматы

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Настройка контекстной рекламы для вашего бизнеса в Алматы и регионах Казахстана

Контекстная реклама – эффективный инструмент digital-маркетинга, позволяющий мгновенно привлечь на сайт целевую аудиторию и повысить продажи. Рекламные объявления приводят из Интернета исключительно заинтересованных в конкретном товаре/услуги пользователей.

Настройка контекстной рекламы в разных системах

Команда Duna.kz предлагает настройку контекстной рекламы в популярных поисковиках, которыми пользуются жители Казахстана.

Более 200 успешно реализованных проектов доказывают, что особый успех контекстная реклама в Казахстане имеет в поисковых системах Яндекс и Гугл. Настройка рекламных кампаний осуществляется через специализированные сервисы.

Яндекс контекстная реклама

Контекстная реклама в поисковой системе Яндекс настраивается через сервис Яндекс.Директ. Рекламные объявления, запущенные сервисом, показываются не только в самой поисковой системе, но и в Mail, Bing, Рамблер, что существенно увеличивает охват аудитории.

Среди преимуществ рекламы в Яндексе важно выделить:

  1. Удобные инструменты работы: благодаря Яндекс.Прогнозу и Вордстату можно получить точную информации о популярности конкретных запросов, а качественный анализ запущенных кампаний обеспечивает Яндекс.Метрика.
  2. Множество площадок охвата: помимо выдачи рекламы в поисковике, Яндекс.Директ транслирует месседжы в других проектах Яндекса (почта, погода, музыка), а также на крупных сайтах.

По данным статистики на конец 2019 года охват аудитории Яндекса в Казахстане составил 19,6%, Рамблера – 0,45%, Мейла – 3,55%.

Google контекстная реклама

Крупнейшая поисковая система мира Google считается самой популярной и в Казахстане (здесь на ее долю приходится около 76,4% пользователей Сети).

Контекстная реклама Гугл:

  • отличается огромным охватом;
  • предлагает несколько видов контекста (традиционная, баннерная, видеореклама, реклама приложений и пр.);
  • выставляет более низкие тарифы на клики;
  • демонстрирует рекламные месседжы на самом популярном видеоресурсе мира – YouTube.

Рекламные кампании в поисковой системе настраиваются через кабинет GoogleAds, работа в котором требует определенных знаний и навыков.

Как контекстная реклама поможет бизнесу?

Контекстная реклама – один из самых действенных маркетинговых инструментов, что обусловлено рядом ее неоспоримых преимуществ.

Запуская рекламу в поисковиках, бизнес может рассчитывать на:

  1. Неназойливость и удобство маркетинговых посылов: контекстная реклама показывается исключительно в ответ на поисковые запросы пользователей, отличается небольшим форматом и лаконичностью сообщений. Если пользователя заинтересует продукт – он получает возможность прямого перехода на коммерческую страницу.
  2. Точное «попадание в аудиторию»: рекламные кампании настраиваются точно на определенный круг лиц, которые изначально заинтересованы в продукте и таргетированы по географическому расположению, интересам, возрасту, полу и пр.
  3. Быстрый старт и быстрый результат: первые звонки и заказы можно получить уже через несколько дней после запуска кампании.
  4. «Прозрачность» политики ценообразования: клиент платит системе только за клики. Цена клика устанавливается индивидуально для каждой кампании и зависит от тематики, формулировки запроса и пр.
  5. Простой расчет эффективности: детальная статистика позволяет отследить параметры успешности кампании – в рекламных кабинетах отображается число пользователей, заинтересовавшихся объявлением, количество совершенных покупок и другие важные характеристики.

Контекстная реклама универсальна и позволяет продвигать в сети практически любые товары/услуги.

Как заказать контекстную рекламу в Казахстане?

Для того, чтобы начать продавать прямо сейчас, достаточно обратиться в Duna.kz

Каждый заказ реализуется при помощи привлечения широкого круга специалистов. В вашей индивидуальной проектной команде будут присутствовать:

  • персональный менеджер, контролирующий действия сотрудников и оперативно реагирующий на запросы клиента;
  • специалист по контекстной рекламе, настраивающий и оптимизирующий кампании;
  • SEO-специалист, собирающий список ключевых запросов под конкретные потребности бизнеса;
  • копирайтер, «меткие» посылы которого повышают эффективность рекламы.

Подписывая договор о сотрудничестве с Duna.kz, клиенты могут рассчитывать на разработку эффективной стратегии, профессиональную настройку кампаний, их постоянный мониторинг и оптимизацию, предоставление полной отчетности по эффективности кампании, а главное – гибкие и лояльные цены.

Остались вопросы? Свяжитесь с менеджером агентства, получив исчерпывающую информацию по всем направлениям сотрудничества!

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